الدول المشاركة بقمة آسيا تعلن معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب

2019/06/15 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت الدول المشاركة في قمة “التعاون وبناء الثقة في آسيا” المنعقدة اليوم السبت في عاصمة ‏طاجيكستان دوشنبه معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب ولتطبيق القوانين الوطنية خارج ‏حدودها.‏ وجاء في البيان الختامي لقمة دوشنبه: “مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد ‏المعترف بها ومبادئ القانون الدولي، نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير

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