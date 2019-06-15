البرلمان يفاتح المالية لتخفيض نسب قروض المتقاعدين والموظفين

2019/06/15 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيم الجبوري، السبت، عن حصول اللجنة على موافقة مبدئي من قبل وزارة المالية على تخفيض نسب القروض من ٨٪ الى ٥٪ للمتقاعدين والموظفين.وقال الجبوري في منشور على موقعه “الفيسبوك” اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” ان “اللجنة المالية و بعد اجتماع اولي مع وزير المالية ...

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