2019/06/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية السبت سقوط ثلاث قذائف هاون في ساعة متأخرة الجمعة على قاعدة جوية تستضيف مدربين أميركيين في محافظة صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني على حسابها في فيسبوك إن القذائف سقطت في قاعدة بلد وأسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران وعدم سقوط ضحايا.

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة بلد تعد أكبر قاعدة جوية في العراق وتبعد 64 كلم شمال بغداد، وتضم سربا من طائرات اف-16 الأميركية.





والشهر الماضي، انفجر صاروخ على بعد أقل من ميل من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قذائف على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قذائف على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).