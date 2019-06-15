2019/06/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن هيأة الجمارك، السبت، ضبط 16 سيارة "دون الموديل المسموح باستيراده" في مركز جمرك أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة ، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مركز جمرك أم قصر الشمالي في محافظة البصرة سجل، أمس الجمعة، إيراداً يومياً تجاوز المليار دينار في سلسلة من الإنجازات التي يحققها هذا المنفذ الحيوي في خضم المعاناة التي يعانيها موظفوه وانعدام أبسط متطلبات العمل الجمركي في المنافذ الحدودية".وأضافت الهيأة أن "السلطة الجمركية في أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط ١٦ سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".



وأوضحت، أن "السيارات ضبطت مخفية داخل ٤ حاويات حجم ٤٠ قدم خلف اثاث منزلي في محاولة لتهريبها قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة الجهات الساندة بإجراء الكشف عليها وإحالتها للقضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".انتهى

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