الجبوري والمالكي يطالبان باجراء تحقيقات جدية للوقوف على اسباب حرائق المحاصيل

2019/06/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، باجراء تحقيقات جدية للوقوف على اسباب حرائق المحاصيل في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الجبوري التقى اليوم السبت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والاوضاع الامنية على الساحة العراقية والاقليمية.وأضاف البيان ان "الجانبين اكدا على اهمية الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وانهاء ملف الادارة بالوكالة في جميع مؤسسات الدولة واعتماد مبدء النزاهة والكفاءة في ذلك".وتابع البيان ان "الجبوري والمالكي ناقشا ملف الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية واهمية اجراء تحقيقات عاجلة وجدية من اجل الوقوف على اسبابها وكشف الجهات التي تقف وراءها".انتهى

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