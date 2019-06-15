2019/06/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "تسنيم" الايرانية، ان" الرئيس حسن روحاني التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الاجتماع الخامس لقادة مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في أسيا (سيكا) الذي يعقد في عاصمة طاجيكستان، وأكد ان "المشاورات الثنائية والمتعددة والتعاون الواسع هي الحل الوحيد لخفض الخلافات وتسوية المشاكل الاقليمية وايران مستعدة دائماً للمشاركة في هذا الشأن".ودعا روحاني الى تعزيز العلاقات مع دول الجوار والصديقة خاصة قطر من الاولويات الثابتة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الإيرانية"، مؤكداً، أن" استقرار وأمن دول المنطقة مرتبط ببعضه البعض ونحن نرغب في سيادة الاعتدال والاخوة والحكمة وبعد النظر على العلاقات بين الدول".وأضاف، ان" العالم الاسلامي بحاجة إلى الوحدة والتوحد ومن دون شك ان ايران وقطر يمكنهما عبر التعاون مع بعضهما البعض بذل الجهود في هذا الشأن".واعتبر روحاني، ان" علاقات ايران وقطر أخوية وودية وفي مصلحة شعوب المنطقة"، قائلاً، "هناك امكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي يجب الاستفادة منها في ما يخدم شعبي البلدين".من جانبه أكد أمير قطر خلال هذا اللقاء، أن" قطر تعتقد بأن حل جميع الخلافات في المنطقة ممكن فقط عبر الحوار والتعاون الجماعي ومتابعة السبل السياسية".وشدد أمير قطر على ان" الدوحة مستعدة لتعزيز علاقاتها مع طهران في جميع المجالات ذات الاهتمام".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يلتقي تميما ويؤكد رغبة طهران في تعزيز العلاقات مع الدوحة أكثر من السابق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يلتقي تميما ويؤكد رغبة طهران في تعزيز العلاقات مع الدوحة أكثر من السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).