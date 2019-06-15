2019/06/15 | 15:06

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طعمة: حل ازمة السكن يتطلب ادارة كفؤة وخطط تراعي الفقراء وذوي الدخل المحدود

بغداد/..



اقترح رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، السبت، 10 حلول لمعالجة ازمة السكن في البلاد، في أكد ان الحلول تتطلب ادارة كفؤة وخطط تراعي في اولوياتها الفقراء و ذوي الدخل المحدود.

وبحسب بيان لمكتب طعمة تلقته "عين العراق نيوز"، فان المعالجات تتضمن 10 اقتراحات:

المعالجات المقترحة لأزمة السكن :-

١.



تشكيل مجلس اعلى للإسكان يمنح صلاحيات الوزارات المتعددة فيما يخص مراحل التخطيط والتنفيذ

لنتجاوز تقاطع وتداخل الصلاحيات والروتين المعطل ويؤسس بقانون

٢.



ترعى الحكومة مؤتمر موسع وورشات عمل بمشاركة الجامعات وخصوصا كليات الهندسة ورجال الاقتصاد و دعوة ممثلين عن الشركات العالمية الرصينة في مجال الإسكان لوضع خطط وحلول لازمة السكن .

٣.



توزيع قطع الاراضي للمواطنين وفق معايير عادلة بحيث تعطى الاولوية للمواطن الذي لايملك دار سكن مع توفير قروض ميسرة يتم تقسيطها بأمد طويل .

٤.بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في مساحات توسيع التصميم الاساس عن طريق الاستثمار الوطني اوالاجنبي تتحمل الدولة كلفتها وتوزع وحداتها السكنية مجانا على الفقراء ومحدودي الدخل الذين لايمتلكون دار سكن ولا قطعة أرض .

٥.



تشريع قانون بتمليك التجاوز ( العشوائيات ) بمالا يتجاوز ١٥٠ متر مربع للعائلة بشرط عدم امتلاكها لدار سكن وباسعار رمزية يتم تقسيطها بشكل ميسّر

٦.



التعاقد مع الشركات العالمية المعروفة في مجال الإسكان لتنفيذ مشاريع سكنية عملاقة تشمل جميع المحافظات وفق نسبتها السكانية والاستفادة منها في تأهيل وتطوير العاملين في القطاع الإنشائي من مهندسين وكوادر فنية وسطى وعمال ماهرين

٧.



انشاء وتوسيع وتطوير المعامل والمصانع المنتجة للمواد الأولية كالإسمنت والطابوق والحديد والأبنية الجاهزة لتوفير بنى تحتية تغذي المشاريع الإسكانية وتشكل بديلا عن الاستيراد من الدول الاخرى .

٨.



تلتزم الحكومات المحلية بتحديد نسبة من موازنة تنمية الأقاليم لدعم مشاريع الإسكان في محافظاتها على ان تتولى كفاءات هندسية مؤهلة التخطيط والتنفيذ لتلك المشاريع .

٩.



انشاء شركات قطاع عام تختص ببناء المنازل تُمارس نشاط استثماري و يخصص لها ضمن الموازنة الاستثمارية مايدعمها في انشاء الوحدات السكنية وتسترد تلك الاموال المرصودة لنشاطها من بيع تلك الوحدات بشكل مباشر أوعلى طريق التقسيط .

فيمكن تخصيص خمسة مليارات من الموازنة وتستعيدها الدولة بعد عشر سنوات مثلا .

10) تحفيز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الاخلاقية في ايجاد حلول عاجلة لمواطني المناطق المحررة المهدمة دورهم جراء اعمال داعش الارهابية والحرب ضدها من خلال تأهيل واعادة اعمار المساكن والمناطق المتضررة.

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