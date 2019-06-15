المالكي والجبوري يشددان على ضرورة اكمال الكابينة الوزارية

2019/06/15 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، على ضرورة الإسراع في اكمال الكابينة الوزارية.

واوضح بيان لمكتب الجبوري، ان الجانبين بحثا خلال لقاء جمعها، آخر التطورات السياسية، والاوضاع الأمنية على الساحة العراقية والاقليمية، مؤكدين في الوقت ذاته، على أهمية اكمال الكابينة الوزارية، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة في مؤسسات الدولة، اعتمادا على مبدأ النزاهة والكفاءة، اضافة الى مناقشة ملف الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية وأهمية إجراء تحقيقات عاجلة للوقوف على أسبابها وكشف الجهات التي تقف وراءها.

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