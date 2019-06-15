2019/06/15 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخص في بابل بعد 24 ساعة على قتله طفلاً بآلة حادة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخص في بابل بعد 24 ساعة على قتله طفلاً بآلة حادة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).