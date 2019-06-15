الكشف عن حقيقة طرد منتخب الاشبال من ملاعب وزارة الشباب والرياضة

2019/06/15 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشف المدرب المساعد لمنتخب الاشبال، محمد علي كريم، السبت، حقيقة طرد منتخب الاشبال من ملاعب وزارة الشباب والرياضة خلال التدريبات.وقال مساعد مدرب منتخب الاشبال محمد علي كريم لـ /المعلومة/ إن “منتخب الاشبال، لم يطرد من ملاعب وزارة الشباب والرياضة كما ذكرت بعض المواقع وصفحات التواص الاجتماعي”.واوضح أن “الملعب يوجد فيه صيانة، […]

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