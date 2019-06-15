2019/06/15 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شرح مسهب بين رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة أهم المعالجات والمقترحات لأزمة السكن معدداً غياها كما يلي : ١.تشكيل مجلس اعلى للإسكان يمنح صلاحيات الوزارات المتعددة فيما يخص مراحل التخطيط والتنفيذ لنتجاوز تقاطع وتداخل الصلاحيات والروتين المعطل ويؤسس بقانون.٢.ترعى الحكومة مؤتمر موسع وورشات عمل بمشاركة الجامعات وخصوصا كليات الهندسة ورجال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار طعمة: حل أزمة السكن يتطلب إدارة كفوءة وخطط تراعي في أولوياتها الفقراء و ذوي الدخل المحدود النعيم نيوز.

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