الحماية الدولية: ظروفها وأنواعها وشروطها ومايخصنا منها

2019/06/15 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ميرزا دنايي الحماية الدولية آلية من آليات المجتمع الدولي لحفظ وحماية السلم العالمي، بشكل خاص في منطقة او اقليم او دولة معينة.وجميع انواع الحماية الدولية تقريبا تخضع لقرارت مجلس الامن استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بإستثناء انواع من الحماية التي تفرضها دولة او دول معينة ذات مصلحة مباشرة من إيقاف …

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