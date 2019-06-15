عبد المهدي يكشف عن رقم جديد لعدد شهداء جريمة سبايكر يفوق المعلن

2019/06/15 | 15:12

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بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، 15 حزيران، 2019، رقماً جديداً لعدد شهداء جريمة...





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