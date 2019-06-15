2019/06/15 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن عدة قذائف هاون سقطت على قرية في ناحية بهرز بديالى دون اي خسائر بشرية.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عدة قذائف هاون سقطت على قرية ابو خميس في ناجحية بهرز، ليلة امس”.واضاف أن “القذائف لم تتسبب بخسائر بشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط قذائف هاون على قرية في ديالى وكالة خطوة برس.

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