ستة نصائح ذهبية للتخلص من حرقة المعدة

2019/06/15 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعد حُرقة المعدة “الحموضة” من المتاعب الصحية الشائعة، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟ للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد أن حُرقة المعدة المعروفة باللغة الدارجة “الحموضة” تحدث نتيجة لارتجاع العُصارة الهضمية (حمض المعدة) إلى المريء مسببة الشعور بحرقان في الحلق والصدر ومذاق حمضي في الفم.وأضافت شتاخيلشايد أن حُرقة […]

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