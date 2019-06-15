هيئة الحشد تهنئ الأسرة الصحفية بمناسبة عيدها

2019/06/15 | 15:15

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العهد نيوز – بغداد

هنأت هيئة الحشد الشعبي، الاسرة الصحفية في العراق بمناسبة عيد الصحافة العراقية، مؤكدة أن الإعلامين كانوا شريكا حقيقيا في النصر الذي تحقق

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