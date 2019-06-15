مدرب نادي يوفنتوس السابق يعلن ابتعاده عن التدريب

2019/06/15 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ماسيميليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس السابق، أول من أمس، أنه يرغب في أخذ إجازة لمدة عام إثر تخليه عن مهامه بعدما قاده للاحتفاظ بلقبه

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