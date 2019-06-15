ضبط حالتي تجاوز على أراض عائدة للدولة في الديوانية

2019/06/15 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن قيام مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية بتنفيذ عملية ضبط حالتي تجاوز على أراض عائدة للدولة بالمحافظة.وذكر بيان لدائرة التحقيقات، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط إضبارتي عقارين تمَ التجاوز عليهما من قبل مواطنين خلافاً للقانون"، مبيِنة "إقدامهم على تسجيل العقارين بأسمائهم عبر كتب تمليك مزورة".

وأضاف البيان، ان "المتجاوزين قاموا ببيع العقارين لأشخاصٍ آخرين باستعمال كتب التمليك المزورة".

واوضح البيان، أن "العقارين مخصصان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وتبلغ قيمتهما نصف مليار دينار عراقي".

يذكر أن الهيئة أعلنت في الرابع عشر من الشهر الماضي عن تمكنها من إحباط محاولة الاستيلاء على عقار مواطنة مغتربة بطرق غير قانونية بالديوانية.



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