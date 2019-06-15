2019/06/15 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 نيسان/أبريل.وقالت المنظمة في بيان إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عاماً، مع أربعة مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تسمه، عقب نشر الإنتربول “إشعاراً أحمر” بتوقيفهم.وأوقفت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتربول يسلم سريلانكا أحد المسؤولين عن الهجمات الارهابية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتربول يسلم سريلانكا أحد المسؤولين عن الهجمات الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).