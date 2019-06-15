البرلمان ينهي قراءة مشاريع 3 قوانين

2019/06/15 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انهى مجلس النواب العراقي، السبت، القراءة الأولى لمشاريع ثلاثة قوانين.

وقال مصدر برلماني، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مجلس النواب انهى خلال جلسته التي عقدت اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢".وأضاف المصدر، أن "المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤".وتابع: "كما انهى البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لسنة ١٩٨٩".يذكر ان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم السبت، جلسته الـ24 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الاولــى في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 186 نائبا.انتهى

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