البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي

2019/06/15 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب العراقي، السبت، القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

وقال مصدر نيابي، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٢".يذكر ان مجلس النواب عقد، ظهر اليوم السبت، جلسته الـ24 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الاولــى في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 186 نائبا.انتهى

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