قاسم علي فنجان - السوسيولوجيا في خدمة السلطة

2019/06/15 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_علي_فنجان بدءاً المقالة التي سيشار اليها فيها تفكك لا يمكن تجاهله، فالأسطر الخمسة الاولى منها تكاد لا تتشابه فيما بينها، مما يصعب مهمة انتقادها، لكننا عرفنا فحوى المقالة وما ترمي اليه فقلنا الاتي: يكتب بيير بورديو يقول (( ان السوسيولوجيا تفضح الانخداع الذي يرعاه الجميع ويشجع عليه)).هي ذي مهمة علم الاجتماع، انه كعلم يجب عليه ان يرشد الناس الى الممارسات السيئة التي تقوم بها السلطة، ان يفكك الخطاب ال......

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