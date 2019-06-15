2019/06/15 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة: تكثيف الرقابة على المشاريع الصناعية والمصادر المائية في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة: تكثيف الرقابة على المشاريع الصناعية والمصادر المائية في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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