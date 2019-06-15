2019/06/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتهى مجلس النواب، السبت، مناقشة تقرير معالجة ازمة السكن فضلا عن قوانين اخرى.واكد نائب رئيس المجلس على ضرورة متابعة موضوع ازمة السكن من قبل اللجان البرلمانية المعنيه الى حين ايجاد حلول لحقوق المواطنين في العيش الكريم، منوهاً الى عرض مشروع قانون العشوائيات على جدول اعمال الجلسات المُقبلة، داعياً الحكومة الى تفعيل برنامج سياسة الاسكان الوطنية.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢ والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤”.

واتم القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للانقاذ لسنة ١٩٨٩ فضلا عن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١.



مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي مناقشة تقرير معالجة ازمة السكن وقوانين اخرى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي مناقشة تقرير معالجة ازمة السكن وقوانين اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).