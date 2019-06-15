2019/06/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت طبيبة وعارضة أزياء في بورما السبت إنها ستطعن في قرار نقابي منعها من ممارسة الطب، بسبب نشرها لصور لها بملابس داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.وألغت نقابة الأطباء في بورما (ميانمار) ترخيص الطبيبة في رسالة بتاريخ 3 يونيو، مبررة أن القرار جاء بسبب “أسلوب لباس يتناقض مع الثقافة والتقاليد في بورما”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها وكالة خطوة برس.

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