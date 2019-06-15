2019/06/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن القبض على قاتل طفل عمره 7 سنوات بعد اقل من 24 ساعة من حدوث الجريمة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من قسم مكافحة الاجرام تمكنت وبوقت قصير من كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبت بحق طفل يبلغ من العمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل طفل عمره 7 سنوات في بابل وكالة خطوة برس.

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