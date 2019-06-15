باير ليفركوزن يضم “موسى ديابي” لاعب سان جيرمان

2019/06/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جيرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، وباير ليفركوزن الألماني انتقال الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاماً) من الأول ليوقع عقداً مع الثاني لمدة خمس سنوات حتى 2024.ولم يكشف أيّ من الناديين القيمة المالية للصفقة والتي قدرتها الصحافة بنحو 15 مليون يورو مع دفع نسبة مئوية إلى النادي الفرنسي في حال بيع اللاعب...

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