الإكوادور تهزم ايطاليا و تحقق المركز الثالث في مونديال الشباب

2019/06/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع منتخب الإكوادور، المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، بفوزه على نظيره الإيطالي بهدف نظيف.وانتهى الوقت الأصلي لمباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالتعادل السلبي ليحتكما لشوطين إضافيين.وأهدر ماركو أوليفري لاعب المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في الدقيقة 95، قبل أن يسجل ريتشارد مينا هدف التقدم لمنتخب...

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