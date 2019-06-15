“كوتينيو” يقود البرازيل للفوز على بوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا

2019/06/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّل فيليب كوتينيو، هدفين ليقود البرازيل للفوز على بوليفيا (3-0) على ملعب المورمبي في ساوباولو، في افتتاح النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو/تموز المقبل.سجَّل كوتينيو، هدفين للمنتخب البرازيلي، الأول في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة (53)، فيما سجَّل البديل إيفرتون، الهدف الثالث في الدقيقة (84)....

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