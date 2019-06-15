الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتأمين ممرات النفط

2019/06/15 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي- طالبت الإمارات المجتمع الدولي في حماية الملاحة في مياه الخليج بعد أن تعرضت ناقلتا نفط لهجمات لم يحدّد مصدرها في خليج

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