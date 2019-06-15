قادة المسلمین في الهند يوجهون رسالة إلى “مودي” لبناء الثقة بين الحكومة والأقليات الدينية

2019/06/15 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه قادة المسلمین في الهند رسالة إلی رئيس الوزراء الهندي، “ناريندرا مودي” طالبوه فیها بالقیام بأعمال لبناء الثقة بین الحکومة والأقلیات الدینیة.جاء في الرسالة أن بناء الثقة من خلال تقدیم الدعم الکافي للأقلیات في إطار الدستور وقوانین البلاد ضرورة لابد منها, ویجب الطمأنة بعدم السماح لأوغاد إنتهاك حقوق الأبریاء.إذ فاز في هذه الدورة …

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