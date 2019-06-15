قدرة الشعبويين على التعبئة حقيقة مؤلمة وليست وهما مطمئنا

2019/06/15 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الأحزاب التقليدية الأوروبية تنظر إلى قدرة الشعبويين على التعبئة على أنها “وهم مطمئن” وليست “حقيقة مؤلمة”، في وقت تحقق فيه

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