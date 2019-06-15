حرب الناقلات شبح مجهول ام شرارة العدوان ؟

2019/06/15 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جهاد العيدان… أن مواقف قائد الثورة الاسلامية في ايران خلال استقباله لرئيس الوزراء الياباني كانت قوية وشفافة كرد على مواقف اميركا في الاونة الاخيرة ،وذلك عبر تأكيده بأن ايران ترفض المفاوضات المباشرة مع واشنطن لأن هناك نوايا مبيتة لدى المسؤولين الاميركيين كما ان ايران ترى وتعتقد بأن اميركا لا تلتزم بتعهداتها ،الامر الذي […]

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