البرلمان ينهي قراءة مشروعي قانونين

2019/06/15 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.كما انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٢.

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