القبض على قاتل طفل بآلة حادة في بابل

2019/06/15 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، القبض على شخص بعد 24 ساعة على قيامه بقتل طفل بآلة حادة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “قوة من قسم مكافحة الإجرام تمكنت وبوقت قصير من كشف ملابسات جريمة قتل ارتكبت بحق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عن طريق ضربه بعدة طعنات بواسطة آلة حادة في منطقة الرأس ضمن ناحية الإسكندرية شمالي بابل”.





وأشار الى انه “فور ورود بلاغ عن حادثة القتل، أمر قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي بتشكيل فريق عمل بإشرافه وضم مدير قسم مكافحة الإجرام وضابط شعبة إجرام الإسكندرية ونخبة من الضباط الاختصاص بمساندة خبراء الأدلة الجنائية”.

وتابع، ان “جهود الفريق أثمرت وبأقل من 24 ساعة من التعرف على القاتل والقبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية وتوقيفة وفق المادة (406 ق ع)، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة تفاصيل أكثر”.

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