بالوثيقة.. المالية النيابية تقترح تخفيض الفائدة لقروض الموظفين والمتقاعدين

2019/06/15 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ى

وجهت اللجنة المالية النيابية، كتابا الى وزارة المالية اقترحت فيه تخفيض نسبة الفائدة لقروض الموظفين والمتقاعدين.

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