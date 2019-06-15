2019/06/15 | 16:08

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إيكاردي يرفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان للرحيل مجاناً

متابعة/..



كشفت تقارير صحفية إيطالية، السبت، عن قرار اتخذه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي برفع دعوى قضائية على نادي إنتر ميلان لكرة القدم من أجل الرحيل مجاناً.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية بعد ظهر اليوم إن إيكاردي طلب من لجنة التحكيم التابعة للدوري الإيطالي النظر في قضية إنهاء عقده الذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة أن هناك اتصالات تجري حالياً من جانب محامي إيكاردي مع الخبراء القانونيين في قسم قانون العمل في إيطاليا ، حيث يتم مناقشة الشروط اللازمة من أجل فسخ العقد.

ويطالب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بانهاء عقده لأنه يشعر أنه تم تهميشه عن سبق الإصرار من جانب مسؤولي إنتر ميلان ، بما في ذلك تجريده من شارة القيادة ومنعه من ممارسة حقه باللعب.

وسيشير إيكاردي حسب هذه المصادر في مذكرة الدعوى إلى العديد من الحوادث لتبرير طلبه بفسخ العقد ، وتشمل سحب شارة القيادة واستبعاده من التشكيلة وفرض عزلة عليه داخل الفريق.

وإذا نجح اللاعب الدولي الأرجنتيني في محاولته لإنهاء عقده ، فستكون هذه بمثابة ضربة كبيرة جداً بالنسبة إلى إنتر ميلان الذين يعتمد بشدة على بيعه من أجل شراء روميلو لوكاكو وإدين دجيكو.انتهى3

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