نائب: توجه بعض الكتل نحو المعارضة محاولة للحصول على المناصب الخاصة

2019/06/15 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، السبت، توجه بعض الكتل السياسية بالذهاب نحو المعارضة داخل مجلس النواب محاولة للضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحصول على المناصب الخاصة.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الذهاب نحو خيار المعارضة أمر ايجابي لتصحيح مسار الحكومة وتقويم عملها من خلال المراقبة […]

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