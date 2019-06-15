2019/06/15 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثائق..



32 نائباً يطالبون بوضع موازنة استثنائية لمحافظتي المثنى والديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. 32 نائباً يطالبون بوضع موازنة استثنائية لمحافظتي المثنى والديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. 32 نائباً يطالبون بوضع موازنة استثنائية لمحافظتي المثنى والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).