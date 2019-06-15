كتلة الحكمة تطالب عبد المهدي بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة خلال اسبوع

2019/06/15 | 16:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

رفع مجلس النواب، السبت، 15 حزيران، 2019، جلسته الى يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب رفع جلسته الى يوم 22- حزيران، الساعة 11 صباحاً.

وأشار الى ان رئيس مجلس النواب، أعلن ان جدول الاعمال الجلسات

بغداد اليوم-بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 15 حزيران، 2019، أن الجلسات المقبلة ستشهد اكمال الحكومة وحسم الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة.

وقال الحلبوسي، ان "جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكاب

بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، السبت (15 حزيران 2019)، بحضور وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، الى البرلمان، يوم الاثنين المقبل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن رئيس البرلمان، وجه بحضور وزير الصحة ووزير التعليم العال

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