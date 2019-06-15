2019/06/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة :القبض على رائد الشرطة علاء العبيدي مغتصب الكركوكلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة :القبض على رائد الشرطة علاء العبيدي مغتصب الكركوكلية) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة :القبض على رائد الشرطة علاء العبيدي مغتصب الكركوكلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).