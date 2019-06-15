صحة النجف تحتضن اختبارات البورد العربي للجراحة

2019/06/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

احتضنت مدينة الصدر الطبية في دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم السبت، انعقاد المؤتمر العلمي الاول للبورد العربي في الجراحة بحضور رئيس المجلس العربي الاستاذ

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