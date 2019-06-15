القبض على متهم وضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته في واسط

2019/06/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم السبت، عن ألقت القبض على متهم بحوزته ( 3 ) كيلوغرام من مادة الترياك المخدرة و 195 حبة

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