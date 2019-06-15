مجلس النواب يُرفع جلسته الى السبت المقبل ويدرج خلالها الكابينة الوزارية

2019/06/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم السبت 22 حزيران.وذكر المجلس في بيان ان ” مجلس النواب رفع جلسته الى يوم ٢٢-٦ الساعة ١١ صباحاً.وأضاف ان “رئيس مجلس النواب يعلن ان جدول الاعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي”.

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