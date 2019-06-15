النجف بلا كهرباء باستثناء المدينة القديمة

2019/06/15 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية كهرباء النجف، السبت، خروج محطات نقل الطاقة في المحافظة عن الخدمة باستثناء محطة المدينة القديمة، عازيةً ذلك إلى "عارض فني".وقالت المديرية في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "خطوط نقل الطاقة الـ 400 KV، خرجت عن العمل بسبب عارض فني".وأوضح البيان، أن ذلك أدى إلى "خروج كافة محطات نقل الطاقة في محافظة النجف الأشرف ما عدا محطة النجف القديمة".

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