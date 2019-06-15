كتلة الحكمة النيابية تطالب رئيس الوزراء بعدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة وتحدد اسبوعا لتنفيذ مطالب المرجعية

2019/06/15 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناءا على ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة فان على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد,كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على مايلي: 1. تقديم اسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية. 2. عدم […]

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