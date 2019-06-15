مجلس الوزراء يوجه بإنهاء جميع المناصب بالوكالة في مجالس المحافظات

2019/06/15 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، السبت، عن وصول كتاب خاص من مجلس الوزراء لجميع المحافظات يقضي بإنهاء جميع المناصب بالوكالة لدوائر المحافظات.وقالت رئيس اللجنة أحلام الراشد لـ/المعلومة/ إن “مجلس الوزراء عمم كتاب خاص على جميع المحافظات يقضي إنهاء درجات المدراء العامين للدوائر بالمحافظات التي تدار بالوكالة”.وأضافت ان “الكتاب […]

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