الحلبوسي: جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة

2019/06/15 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان جدول الاعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة.

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