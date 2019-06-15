المؤامرة مستمرة لكنها تتلون بلون الواقع

2019/06/15 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى… أخذنا نسمع من بعض المسئولين حول سقوط المحافظات الغربية التي بدأت بالموصل على يد داعش الوهابية والصدامية عبارات مثل (هناك مؤامرة وراء ذلك) وكأن الشعب لا يدري ذلك لا ادري لماذا يطلقون هذه العبارة هل يريدون تبرئة انفسهم من تحمل المسئولية ام يريدون تضليل الشعب المسكين وتخفيف آلامه والتقليل من غضبه […]

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