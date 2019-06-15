وصول وفد من نادي ريال مدريد الاسباني الى عاصمة اقليم كوردستان

2019/06/15 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد من نادي ريال مدريد الاسباني يوم السبت الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكتب مدير شرطة محافظة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان وفدا مؤلفا من 3 اشخاص من النادي وصل اليوم الى مطار اربيل الدولي اذ من المقرر ان يمكث لمدة سبعة ايام في الاقليم.

تتمة..

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